Лысьвенская продукция расходится во все уголки мира

Знаменитый Лысьвенский металлургический завод. Когда-то на этом заводе производили знаменитую лысьвенскую каску, сегодня - уникальную оцинкованную сталь с лакокрасочным покрытием, которая расходится во все уголки мира.

Эта линия одна из основных на Лысьвенском металлургическом заводе. Здесь ее называют - цехом покрытий. Все сырье, которое приходит на предприятие, получает цинковую или «долговечную» оболочку.

Максим Смарыго, оцинковщик ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»:

- Довольно долговечное. Лакокрасочное покрытие защищает металл от коррозии, плюс цинковое покрытие. Весь металл получается скрыт под покрытием.

Дальше наносят еще один слой - уже лакокрасочный. Листы метала «белого» цвета отправятся производителям бытовой техники, темные - строителям. Из них получаются долговечные кровли или фасады. Один из новых цехов запускал Дмитрий Медведев.

С запуском пятого агрегата на Лысьвенском металлургическом заводе здесь освоили новый вид покрытия, который пользуется бешеным спросом в первую очередь у отделочников из-за своей долговечности.

Проектная производительность – 110 тысяч тонн металлопродукции в год. Новый агрегат предназначен для изготовления холоднокатаного проката с декоративными рисунками, в том числе с синхронизированным эффектом 3D.

В конце декабря у предприятия сменился собственник - 100 процентов активов приобрел Магнитогорский металлургический комбинат. Он входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»:

- Мы в определенный момент приняли решение, что лысьвенская площадка вписывается в группу компаний ММК и может служить естественным технологическим продолжением и расширением товарной линейки.

Задачи на 2018 год не менее амбициозны. Предприятие планирует выпустить более 280 тонн готовой продукции, всего же мощности Лысьвенского металлургического завода сегодня - 350 тысяч тонн. А это уже стратегическая цель ближайших лет.