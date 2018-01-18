С трамваем шутки плохи

Два столкновения легкового транспорта с городскими трамваями произошло за минувшие сутки, причем на одной и той же улице Перми. Накануне утром на пересечении Куйбышева и Соловьева на путях встретились трамвай и Шевроле Нива. По всей видимости, отечественный внедорожник хотел проскочить на повороте перед трамваем, но не успел. В результате произошло столкновение. Как следствие – на несколько часов трамваи, курсирующие по улице Куйбышева, встали в обоих направлениях. А вечером похожее ДТП произошло на перекрестке улиц Куйбышева и Васильева. По предварительной информации, водитель легковушки не уступил дорогу общественному транспорту, ехавшему в направлении остановки «станция Бахаревка», и врезался в трамвай. Из-за ДТП движение общественного транспорта было временно ограничено. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.