В детсадах свирепствует ОРВИ

В Прикамье из-за эпидемии ОРВИ начали закрывать группы в детских садах. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, на сегодняшний день эпидемический порог в возрастных группах от 0 до 2 лет и от 3 до 6 лет уже превышен. Среди этой категории населения за минувшую неделю зарегистрировано 16 788 случаев заболевания ОРВИ. Руководителям дошкольных учреждений рекомендовано в случае отсутствия по причине болезни более 20% детей в группах незамедлительно их закрывать на карантин, а также ввести так называемые обязательные утренние фильтры, не допускать в группу детей с симптомами простуды.