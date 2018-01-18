В Перми собирают библиотеку для бездомных
В Перми вот-вот откроется библиотека для бездомных. Для столь оригинальной идеи добровольцы объявили сбор книг. Приносить их можно в социальную гостиницу на улице Героев Хасана. Среди бродяг уже появились первые читатели.
Для начала очень неплохо, считает Анна. Это у неё появилась идея собрать книги для бездомных людей - и вот, после призыва в интернете, уже набралось пятнадцать штук.
Уже отработано проведение для бездомных горячих ужинов, сбор одежды, медикаментов. А недавно пересеклась с сотрудниками отделения ночного пребывания пермского центра соцадаптации и поняла, чем ещё может помочь.
Анна Фадеева, координатор проекта: "Я бы хотела, чтобы книги, которые приносят люди, были те книги, которые они любят или книги, которые поменяли их жизнь. Я бы не хотела, чтобы в этой библиотеке были какие-то случайные книги, книги, которые в другом случае они бы выбросили".
Истории у всех разные, а результат один - улица или ночлежка. И, наверно, любая помощь будет кстати, в том числе и книга, особенно, когда переночевать есть где.
Понятно, что забот у тех, кто оказался в трудной ситуации, хватает - люди пытаются восстановить документы, ищут работу, правда, не все. И последнюю прочитанную книгу никто не назвал, но от возможности к чтению вернуться отказываться не стали.
Пермяки, узнав о такой акции, начали делиться содержимым своих книжных полок. Денис, например, принёс и прозу, и стихи.
Денис Самойлов:
- Василий Тёркин, другая художественная литература, романы, детективы.
Собирать книги будут две недели, рассказала Анна, после чего книги передадут в центр социальной адаптации, а возможно, и не только туда.
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