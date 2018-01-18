Крещенские купания: советы бывалых
В канун крещенских купаний учения на воде провели сотрудники МЧС. Всего в Пермском крае сегодня же обустроили 78 официальных купелей. 3 из них в Перми. 18 января ночью возле каждой обещают дежурить спасатели. О чем они просят не забывать во время погружения в ледяную воду?
Спасатели отрабатывают наихудший сценарий: по легенде учений, под лёд провалились несколько человек. Задача - максимально быстро извлечь их из воды и передать врачам.
На Мотовилихинском пруду оборудовали 3 купели плюс постоянный бассейн для тех, кто занимается моржеванием. Толщина льда здесь 50 см - в два раза больше минимальной. Однако если люди массово выйдут на поверхность пруда, возможны печальные последствия.
Если вы всё-таки провалились под лёд, главная рекомендация - не паниковать.
Всего в Пермском крае оборудовано 78 купелей, 3 из них - в Перми: на Мотовилихинском пруду, возле храма в честь Казанской иконы Божьей матери и в Верхней Курье. Требования одинаковы для всех желающих окунуться.
Андрей Гониченко, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Все, кто ждёт своей очереди на вход в купель, должен находиться на берегу, на лёд выходят только те люди, кто готовится к обряду омовения. Купаться только в трезвом состоянии, дети в сопровождении родителей".
Свои рекомендации сегодня дали и священнослужители - с точки зрения церкви, непринципиально погрузиться в крещенскую воду именно в ночь на 19 января. Свои свойства она сохраняет в течение нескольких дней. Быть рассудительными призывают и родителей малышей.
Протоиерей Игорь Ануфриев: "Если семья воцерковленная, если дети понимают, что это такое и надеются на помощь Божью – это одно. А просто так - это рискованно".
В крещенскую ночь в оборудованных для купания местах будут дежурить спасатели и полицейские. Возможны ограничения по парковке. Просят не создавать пробок и непосредственно возле купелей: это особенно касается любителей «селфи». Сделать фото лучше при дневном свете.
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