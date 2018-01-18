Селфи с мамонтом - легко!
Пермь присоединилась к всероссийской акции «Музейное селфи». Чтобы поучаствовать, нужно было сделать фотографию так, как будто сам экспонат снимает себя на камеру телефона. Итоги конкурса подведут 1 февраля.
В гардеробе нет свободных мест. Всё потому, что в этом году акция «Сделай музейное селфи» совпала с бесплатной средой.
В Пермской художественной галерее решили акцию "Музейное селфи" продлить и преобразовать в настоящий конкурс.
Анна Иванько, специалист по связям с общественностью Пермской художественной галереи: "Мы предлагаем в этом году своим подписчикам в социальных сетях поучаствовать в акции «День музейного селфи» и прийти к нам в галерею до 31 января и сделать селфи, но так скажем с необычного ракурса".
Победителей назовут 1 февраля. Трём счастливчикам подарят билеты и ценные подарки.
Правильную фотографию для акции «Музейное селфи» нужно делать так. Нужно, во-первых, выбрать понравившуюся картину. Принять удобное положение. Причем в кадре вас не должно быть видно. Должно казаться, что персонаж на картине сам делает селфи.
А главное - это, конечно, хештеги Мuseumselfie и museumselfieday. Несмотря на то, что изначально эта акция была рассчитана на поколение молодое, для того чтобы привлечь их к музейным экспонатам, сегодня же на фоне шедевров охотно фотографируется и старшее поколение.
Александр Барщук, преподаватель Пермского педагогического колледжа №1: "Это же среда, которая оказывает то или иное влияние, лучше пусть они будут в музее фотографироваться, чем в опасных местах".
В Музее пермских древностей работники устроили фотозоны и отметили несколько удачных мест для селфи.
Юлия Арсланова, ведущий научный сотрудник отдела природы Пермского краеведческого музея: "Мы показываем наши предметы, наши скелеты наших животных совершенно в другом стиле. То есть люди, которые не были у нас в музее, увидят у своих друзей фотографии с экспонатами, и решат: о, надо сходить посмотреть".
В Музее современного искусства PERMM каждый час проходили экскурсии. Подростки делали селфи в световых инстилляциях и обсуждали свои мысли и впечатления, которые возникали у них от этих произведений. Например, маяк, который показал молодым людям, что свет в конце тоннеля есть всегда.
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