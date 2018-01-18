С пострадавшими работают опытные психологи

К психологам из Пермского муниципального центра и МЧС, которые работают с пострадавшими от поножовщины детьми, накануне присоединились специалисты из Московского института Сербского. Они имеют большой опыт работы в похожих экстремальных ситуациях.

Светлана Козырева, директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми: "Мы не рассматриваем только класс, тех, кто нуждается в психологической помощи, мы рассматриваем вообще всю школу. И у нас запланировано много разных вариантов психологической поддержки, как учителей, родителей, детей, детей пострадавших".