С пострадавшими работают опытные психологи
К психологам из Пермского муниципального центра и МЧС, которые работают с пострадавшими от поножовщины детьми, накануне присоединились специалисты из Московского института Сербского. Они имеют большой опыт работы в похожих экстремальных ситуациях.
Светлана Козырева, директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми: "Мы не рассматриваем только класс, тех, кто нуждается в психологической помощи, мы рассматриваем вообще всю школу. И у нас запланировано много разных вариантов психологической поддержки, как учителей, родителей, детей, детей пострадавших".
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