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← ЧП в пермской школе может привести к изменению законодательства

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С пострадавшими работают опытные психологи

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К психологам из Пермского муниципального центра и МЧС, которые работают с пострадавшими от поножовщины детьми, накануне присоединились специалисты из Московского института Сербского. Они имеют большой опыт работы в похожих экстремальных ситуациях.

Светлана Козырева, директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми: "Мы не рассматриваем только класс, тех, кто нуждается в психологической помощи, мы рассматриваем вообще всю школу. И у нас запланировано много разных вариантов психологической поддержки, как учителей, родителей, детей, детей пострадавших".

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления, Здоровье

Опубликовано: 18.01.2018 в 10:12 в рубрике - Вести Пермь

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← ЧП в пермской школе может привести к изменению законодательства

Селфи с мамонтом - легко! →

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