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← Поножовщина в школе - спланированное покушение, а не драка

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ЧП в пермской школе может привести к изменению законодательства

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Занятия в школе №127 планируют возобновить 18 января. Пока вход сюда был строго ограничен, на месте работает следственная группа. Продолжает свою работу оперативный штаб. Губернатор края потребовал проверить системы безопасности во всех учебных заведениях Прикамья. В Росгвардии начали масштабную ревизию частных охранных предприятий. 

Региональные власти уже подготовили целый пакет предложений по изменению федерального законодательства, чтобы соответствующие ведомства могли сообщать друг другу информацию, например, о психическом состоянии подростка. Одновременно предлагается значительно усилить роль комиссий по делам несовершеннолетних, дать им возможность не только административного воздействия, но и вести более глубокий и длительный контроль за подопечными.

Татьяна Абдуллина, заместитель председателя Правительства Пермского края, отметила: "Безусловно, надо смотреть работу по раннему выявлению, потому что сегодня на первое место выходят семьи казалось бы благополучные, но не учитываемые никакими субъектами профилактики, по той причине, что деструктивное поведение, интернет зависимость - это сегодня не является критерием постановки на учет, и такие случаи мы должны проанализировать". 

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 18.01.2018 в 09:43 в рубрике - Вести Пермь

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← Поножовщина в школе - спланированное покушение, а не драка

С пострадавшими работают опытные психологи →

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