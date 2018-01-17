Виновники ЧП в пермской школе арестованы на 2 месяца
В Перми Мотовилихинский районный суд арестовал на два месяца двух подростков, устроивших поножовщину в школе №127. Меру пресечения определили в больнице, так как подростки не могли присутствовать в зале суда из-за своего состояния. Они будут находиться под конвоем в больнице до тех пор, пока их состояние не улучшится, после их переведут в СИЗО. Предложение оставить несовершеннолетних под домашним арестом судьей не было поддержано. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
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