Виновники ЧП в пермской школе арестованы на 2 месяца

В Перми Мотовилихинский районный суд арестовал на два месяца двух подростков, устроивших поножовщину в школе №127. Меру пресечения определили в больнице, так как подростки не могли присутствовать в зале суда из-за своего состояния. Они будут находиться под конвоем в больнице до тех пор, пока их состояние не улучшится, после их переведут в СИЗО. Предложение оставить несовершеннолетних под домашним арестом судьей не было поддержано. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.