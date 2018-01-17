Александр Карелин показал поэтику и философию греко-римской борьбы

С 4 по 8 октября 2018 года Пермь будет принимать Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Для участия в заседании оргкомитета по проведению престижных соревнований в Прикамье прилетел знаменитый борец Александр Карелин. Однако одним совещанием он свой визит не ограничил.

Как и всё в своей жизни, мастер-класс Александр Карелин начал обстоятельно. С разминки голеностопов, рук, шеи и даже ушей. Самой характерной для борцов части тела. На ритуале рукопожатия политесу приходит конец - стремительно занять позицию и напугать соперника.

Каждое слово легендарного спортсмена начинающие борцы мотают на ус. В зале СК «Победа» яблоку негде упасть. Как и на встрече со студентами во «Дворце Молодёжи». В Пермь Александр Карелин приехал, чтобы привлечь внимание к предстоящему Чемпионату мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.

Чтобы к списку важных мировых форумов добавить ещё один, Пермь выиграла в заявочной компании у столицы Венгрии - Будапешта. Для всемирной федерации борьбы чашу весов в нашу пользу перевесили 26 успешно проведённых отечественных чемпионатов и 2 мировых, включая 10-й, юбилейный.

20-й Чемпионат мира состоится в спорткомплексе Сухарева с 4 по 7 октября 2018 года. В наш город приедут более 600 спортсменов со всего мира, а также почётные гости и болельщики.

Соревнования в категории «Мастерс», в спортивной борьбе она начинается с 35 лет, динамичные и зрелищные. Надо чтобы их увидело, как можно большее количество зрителей.

Александр Карелин, депутат Государственной думы РФ, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе: "Основная надежда, основная затея, чтобы обрести среди этих молодых людей пропагандистов правильных ценностей, во-первых, и тех, кто поможет нам наполнить зал. Чтобы хоть и ветераны, но чтобы эту красоту, поэтику, философию нашего вида борьбы увидели большее количество молодых людей. Чтобы завтра те из них, кто не заняты, пришли в залы борьбы, те, кто заняты, поняли, что заниматься спортом это особенно выгодно и популярно".