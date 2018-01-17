Новости культуры. Пермь 16.01.2018
Обзор главных культурных событий города и края. В этом выпуске:
- Международный Рождественский фестиваль завершился. Самые яркие моменты.
- "Родной край" - выставка двух художников в Фестивальном доме на эспланаде.
- Чудеса бывают. Фонд "Дедморозим" подвел итоги новогодней деятельности.
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