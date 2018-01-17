Вести-Спорт. Пермь
Выпуск 16 января 2018 года. Главные темы:
- 16 января свой день рождения отмечает главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Сергей Леонтьевич Востриков.
- Трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин провёл в пермском СК «Победа» мастер-класс.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вековую пальму спасает «Кипяточек»
Миллионы в трубу: Дело о тарифах дошло до краевого суда
Любители «бесплатного сыра» устроили давку
Инструкция: Как получить выплату за первенца
В школах начинаются межведомственные проверки
«Открытый Юг»: специальное предложение межсезонья
ЧП в школе: краевые власти делают первые выводы
Школьника, получившего травму глаза, отправили в Москву
Рождественский фестиваль: Музыка на все времена
Пермяки исполняют желания
Добавить комментарий: