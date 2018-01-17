Вековую пальму спасает «Кипяточек»
Ботанический сад классического университета и музыкальная группа «Кипяточек» запускают совместный проект. Смысл выступления коллектива - в антураже экзотических растений. Фолк, джаз, блюз или кантри прозвучат в окружении замиокулькасов и саговников. Таким образом, артисты и ученые хотят привлечь внимание к необходимости реконструкции мемориальной оранжереи, в которой растет самая большая финиковая пальма на Урале. Деньги от продажи билетов пойдут на оплату проектной документации.
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