Миллионы в трубу: Дело о тарифах дошло до краевого суда

В Пермском краевом суде начали рассматривать дело о тарифах за тепло. После предыдущих процессов и проверок его уже удалось снизить в Перми больше, чем на 1%. Это значит, что жителям целого дома сейчас вернут сэкономленные полмиллиона рублей.

У себя на Нейвинской, 10а председатель ТСЖ Виталий Аникеев готовится провести уникальную акцию - раздать обратно жителям полмиллиона рублей, сэкономленных на отоплении. Все дело в необъяснимой разнице тарифов двух теплоснабжающих организаций Перми ПСК и «Т Плюс».

Виталий Аникеев, председатель правления ТСЖ «Нейвинская, 10а»: "Люди, живущие в соседних домах: один получает тепло за 1800 рублей за гикокалорию, а другой получает за 1300 рублей. Встает вопрос, а почему? И никто ведь не может это дело объяснить".

За справедливый тариф на тепло три десятка ТСЖ, объединившись в ассоциацию «Пермский стандарт», в суде борются уже не первый год. Весной прошлого года к процессу подключилась Федеральная антимонопольная служба, начав масштабную проверку региональной службы по тарифам. Вопросы возникли сразу.

Дмитрий Махонин, руководитель Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России: "В пермском регуляторе был бардак в части действительно получения документов, в части сохранности документов".

Тариф все-таки удалось снизить с октября на 1,2%. Но и эту цифру ТСЖ считают явно недостаточной. Так что теперь уже в краевом суде представитель Региональной службы по тарифам в очередной раз пытается доказать, что выполнили все предписания.

Представитель Региональной службы по тарифам: "Мы считаем, что предписание ФАС нами было исполнено в соответствии с законодательством".

Представители ТСЖ в свою очередь обращают внимание на закрытость информации о формировании тарифа. Для того чтобы просто представить, откуда появились цифры в отчетах, нужны дополнительные данные.

Андрей Улиновский, представитель ТСЖ: "Мы считаем, что по закону Региональная служба тарифам должна доказать правомерность всех расходов, которые были включены в тариф. Если Региональная служба по тарифам в суд эти документы не предоставляет, то расходы считаются не обоснованными. Расходы, если они не обоснованы, должны быть изъяты из тарифа, а тариф должен быть признан незаконным".

Процесс обещает быть долгим. Объем запрошенных документов уже превышает 15 томов. На их изучение требуется время. В итоге даже предварительное заседание вновь пришлось перенести. Теперь на 23 января.