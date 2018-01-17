Любители «бесплатного сыра» устроили давку

В погоне за бесплатным сыром. Пермяки, пришедшие на акцию по розыгрышу телевизора в одной из пермских аптек в центре города, устроили давку. Все произошло в минувшее воскресенье недалеко от автовокзала. Розыгрыш проводили среди тех, кто покупал лекарственную продукцию в этой аптеке. А таких оказалось больше, чем предполагалось. Фотографии столпотворения попали в социальные сети. Очевидцы сообщали: «Чуть ли не детей топтали в толпе, чуя запах халявы». Также участники рассказали, что среди подарков была мелкая бытовая техника – мультиварка, утюг, кухонные весы, а главный приз - телевизор. Однако его так и не разыграли.