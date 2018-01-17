Инструкция: Как получить выплату за первенца

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Во всех отделах Министерства социального развития Пермского края начали принимать заявления на выплаты, которые отныне положены за рождение первого ребенка. Сумма в 10 289 рублей будет выдаваться ежемесячно до того, как малышу исполнится полтора года. Какие семьи могут претендовать на такую дотацию?

Елизавета ждёт появления ребёнка только в феврале, но решила заранее узнать о получении так называемых «президентских денег» за рождение первого ребёнка. Об этой возможности прочитала в соцсетях, но гораздо надёжнее уточнить всё у специалиста. Как только родится её дочка, девушка сможет претендовать на ежемесячную выплату.

Это федеральная мера поддержки для семей с невысоким уровнем дохода. По задумке авторов инициативы, она поможет молодым парам решиться на рождение ребёнка. С января заявления начали принимать на всей территории края.

Александр Яковлев, начальник территориального управления Министерства социального развития Пермского края по г.Перми: "Федеральная выплата, которая предусмотрена в размере прожиточного минимума, определённого на территории Пермского края, будет предоставлена семьям, родившим первенца с 1 января 2018 года".

В 2018 году идет речь о ежемесячной выплате 10 289 рублей. В пакет документов нужно включить паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, сведения о доходах и реквизиты счёта. Одновременно стоит произвести простые расчёты.

Общую сумму доходов семьи за 12 месяцев делим на 12, затем делим на количество членов семьи. Если полученная цифра меньше 16 тысяч 206 рублей - можно подавать заявление на получение выплаты.

мать

Дополнительно для поддержки семей с первенцами Пермский край, один из первых в России, предусмотрел в бюджете средства на региональную поддержку. Более 600 млн. рублей будет направлено на эти цели в ближайшие три года. Поддержку получат прикамские семьи, в которых после 1 января 2017 года родился первенец и возраст мамы не превышает 24 лет. Получить разовую выплату они смогут, как только малышу исполнится полтора года. Именно в этот период заканчивается выплата основных пособий.

Ирина Шардакова, начальник отдела социальной помощи и поддержки управления и реализации государственных гарантий Министерства социального развития Пермского края: "У нас в Пермском крае с 2017 года установлена мера для молодых мам от 19 до 23 лет - это единовременная выплата в размере 60 тысяч рублей. Выплата не зависит от уровня дохода молодой мамы".

А значит, в перспективе пермячки смогут получать и ежемесячные федеральные деньги и разово региональные 60 тысяч. 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 17.01.2018 в 11:06 в рубрике - Вести Пермь

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