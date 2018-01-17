В школах начинаются межведомственные проверки

После вчерашнего инцидента в пермской школе №127 руководством края и столицы региона принято решение провести во всех образовательных учреждениях межведомственные проверки. В состав комиссии вошли представители МВД, Росгвардии, МЧС, Министерства образования края и городского департамента образования. Отдельно будет проверяться то, как ведется работа с детьми, состоящими в так называемых группах риска и находящихся в социально опасном положении. Безопасности детей будут посвящены и родительские собрания, которые традиционно в начале четверти пройдут во всех образовательных учреждениях края.