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В школах начинаются межведомственные проверки

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После вчерашнего инцидента в пермской школе №127 руководством края и столицы региона принято решение провести во всех образовательных учреждениях межведомственные проверки. В состав комиссии вошли представители МВД, Росгвардии, МЧС, Министерства образования края и городского департамента образования. Отдельно будет проверяться то, как ведется работа с детьми, состоящими в так называемых группах риска и находящихся в социально опасном положении. Безопасности детей будут посвящены и родительские собрания, которые традиционно в начале четверти пройдут во всех образовательных учреждениях края.

Метки: в Перми, Власть, Образование

Опубликовано: 17.01.2018 в 10:37 в рубрике - Вести Пермь

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