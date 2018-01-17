«Открытый Юг»: специальное предложение межсезонья

Для всех жителей Прикамья, кто планирует отпуск, город-курорт Сочи представил специальную программу «Открытый юг». Хорошие путевки по доступным ценам и в увлекательные места.

Желающих посетить город-курорт в межсезонье много - специальное предложение для отдыхающих - программа «Открытый юг» предлагает на выбор три десятка санаториев и пансионатов. Лечение, отдых и развлечения для всей семьи.

Татьяна Путина, менеджер по туризму Пермского бюро СКО: "Если в Красной Поляне катаются на лыжах и на коньках, то в олимпийском парке гоняют на велосипедах и самокатах. Афиши города Сочи круглый год приглашают на концерты, спектакли шоу, фестивали. Сочи рад встретить всех, и мы вас приглашаем в наши офисы".

Дельфинарий, океанариум, парки развлечений, экскурсии по городу и его окрестностям - каждый день надо планировать так, чтобы успеть захватить максимум впечатлений от «Открытого Юга».

Что остаётся на память об отдыхе в Сочи? Конечно, фотографии, воспоминания и сувениры, которые покупаешь для родных, для друзей.

Обязательным пунктом большинство туристов ставит для себя посещение олимпийских объектов, побывать здесь желательно дважды - днём и ночью, чтобы впечатления были более полными. Кроме того, сочинский порт ждёт гостей - морские прогулки тоже очень популярное предложение.

Ещё одна изюминка, предложение от санатория Октябрьский - зоопарк, в городе он единственный, поэтому гости едут сюда со всего Сочи посмотреть на здешних питомцев. И всё это в непосредственной близости от Чёрного моря, которое притягивает и желающих искупаться и просто полюбоваться пейзажем.