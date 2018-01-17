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ЧП в школе: краевые власти делают первые выводы
В Перми состоялось внеочередное заседание правительства Пермского края. Здесь обсудили первые выводы из того ЧП, которое случилось накануне в школе №127. Заявлено, что нужно решать проблему так называемых межведомственных барьеров, когда, например, информация о психическом состоянии ученика остается медицинской тайной и о ней не знают в комиссии по делам несовершеннолетних.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Есть законодательные ограничения, которые не позволили комиссии по делам несовершеннолетних получить информацию о потенциальной опасности некоторых подростков. Давайте посмотрим, что мы здесь можем сделать на краевом уровне. И какие предложения у нас будут к коллегам на федеральном уровне. Подчеркну, произошедший случай, предварительный анализ показывает, что подростки не относились к числу проблемных по тем критериям, которые сейчас приняты".
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