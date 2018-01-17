Школьника, получившего травму глаза, отправили в Москву

Учительница начальных классов Наталья Шагулина, которую ранили в школе №127, после операции пришла в сознание. Одного ребенка вечерним рейсом отправили на лечение в Москву. Состояние остальных восьми госпитализированных детей не вызывает опасений. Об этом доложили министру образования и науки России Ольге Васильевой. Она прилетела в Пермь для выяснения того, что все-таки случилось накануне.

Занятие в 127-й школе сегодня отменены, территория образовательного учреждения до сих пор оцеплена. Здесь продолжает работать Следственный комитет и силовики. Школьникам выдают забытые вчера во время чрезвычайной ситуации вещи - делают это через закрытие ворота.

Утром появились первые хорошие новости касательно самочувствия учительницы, получившей тяжелые травмы во время поножовщины в пермской школе №127. Наталья Шагулина пришла в себя. 45-летнюю учительницу начальных классов экстренно прооперировали хирурги. Самыми тяжелыми травмами были порезы на шее.

Андрей Ронзин, главный врач городской клинической больницы №4 г. Пермь: "Она на искусственной вентиляции легких, на искусственном дыхании, она в сознании, но говорить, конечно, не может. Можем сказать, что сегодня ее состояние лучше, чем вчера".

С визита к пострадавшей учительнице свою рабочую поездку в Пермь начала федеральный министр образования. Ольга Васильева возглавила специальную рабочую группу, созданную правительством страны, чтобы разобраться в случившемся.

Ольга Васильева, министр образования и науки РФ: "Нам надо работать и с учениками, и с родителями, нам надо больше заниматься воспитанием наших детей. Переходный возраст при тех вызовах, которые существуют, проходит совершенно иначе, чем 20 лет назад. Эти новые вызовы мы должны осознавать и в них жить, и помогать нашим детям".

О том, что важно понять причины произошедшей трагедии, накануне говорила и главный детский омбудсмен страны.

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ: "Мы изучаем сейчас ситуацию и личности, и ситуацию, которая этих ребят привела к такому преступлению, что же заставило поднять руку на ребят, 10-леток! Один из ребят стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в отношении него было много вопросов".

На странице в соцсетях этот же подросток позирует с автоматами, публикует видеозаписи, посвященные расстрелу в американской школе Columbine в 1999 году, в результате которого погибли 15 человек. Сейчас подозреваемые - подростки 16 и 17 лет - находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В коридоре у их палат дежурит конвой.

За закрытой дверью состоялась и первая встреча родителей учеников 4Б класса со специалистами центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Дочь Инессы Титовой все еще находится в шоке от случившегося. Девочку ни на минуту не оставляют одну, даже сегодня, пока мама общалась с психологами, дочьбыла в гостях у своих одноклассников. Родители уверены, что всем вместе их детям будет проще пережить эту страшную историю.

Инесса Титова, мама ученицы 4Б класс школы №127 г. Пермь: "Учитель, на которого напали, как раз стоял перед ее партой. Первое нападение, эти удары ножом, кровь - это все было перед ее глазами. И потом уже началась всеобщая паника, когда второй не выпускал детей из класса, угрожал ножом".

Девять учеников по-прежнему находятся сейчас в детской клинической больнице. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает, малыши уже переведены в стационар. Серьезнее всех пострадал один ребенок, которому вчера медики провели сложнейшую операцию на глаз. Было принято решение вечерним рейсом на самолете отправить малыша к столичным специалистам. По информации на данную минуту ребенок уже находится в офтальмологической клинике в Москве.