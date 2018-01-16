Рождественский фестиваль: Музыка на все времена

В Перми завершился 4-й международный Рождественский фестиваль. Он продлился ровно три недели. За это время слушатели познакомились с самыми разнообразными программами в исполнении прославленных солистов, вокалистов, известных органистов, инструментальных трио, ансамблей, оркестров и хоров не только Перми, но и других городов России, а также Белоруссии, Европы и Венесуэлы.

«Пусть грянет оркестр» - с этой композиции Джорджа Гершвина начался последний концерт трехнедельного Рождественского фестиваля, а исполнил ее на сцене Большого зала филармонии оркестр-легенда - джазовый коллектив Олега Лундстрема, для Перми музыканты специально составили праздничную программу.

Камерный джазовый оркестр Олега Лундстрема, согласно российской книге рекордов Гиннеса, самый долгоиграющий биг-бенд в мире - ему уже восемьдесят четвертый год. С этим коллективом свою музыкальную карьеру начинали такие выдающиеся артисты как Игорь Бутман, Георгий Гаранян, Валерий Ободзинский, Алла Пугачева и другие. Сегодня в составе оркестра играют и поют многие молодые музыканты, и критики уже называют их надеждой отечественного джаза.

Мари Карне с камерным джазовым оркестром Олега Лундстрема уже больше десяти лет. За редкий тембр голоса и удивительную энергетику ее называют одной из амых ярких молодых певиц российской эстрады, куда, к слову, ее вывела Александра Пахмутова.

Рождественский фестиваль в Пермской краевой филармонии проводят в четвертый раз при поддержке краевого Министерства культуры. Среди участников – прославленные солисты-вокалисты, известные органисты, инструментальные трио, ансамбли, оркестры, хоры России, Белоруссии, Европы и Венесуэлы.

Галина Кокоулина, министр культуры Пермского края: "Министерство культуры за то, чтобы в этом фестивале участвовали не только коллективы Пермской краевой филармонии, но и коллективы учебных заведений, наших училищ, солисты Театра оперы и балета, институт культуры. Потому как только синтез искусств, сплочение творческих коллективов дает хороший продукт".

За три недели в Пермской краевой филармонии прошло двенадцать концертов, включая программы оркестровой, камерной и народной музыки, а также духовные песнопения и джазовые сейшены. Отдельные программы посвятили детям, например, органные импровизации на тему мультфильма-сказки «Снежная королева» и концерт - песочное шоу «Серебряное копытце». Симфонический оркестр Татарстана вместе с солистами музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко отправил слушателей в «Страну улыбок», исполнив шедевры мировой оперы и оперетты. Рождественский фестиваль представил все разнообразие жанров, объединив в одном музыкальном поле два христианских Рождества – католическое и православное, музыку светскую и храмовую.