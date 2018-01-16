Пермяки исполняют желания
Более тысячи исполненных желаний, столько же счастливых улыбок на лицах тех, кто этого заслуживает, возможно, больше других. Благотворительный фонд «ДедМорозим» подвел итог своей новогодней деятельности совместно с теми жителями Прикамья, кому небезразличны судьбы чужих детей.
Алисе три года и пока она не знает, зачем пришла сюда с родителями. В этот Новый год мама и папа купили два подарка. Один из них для мальчика из Березников, которого поздравить некому.
Алексей Костров: "Думаю, что да - пример хороший, лишь бы она поняла в этом возрасте".
Василий - один из тех, кто загадал желание. 19-летний юноша живёт в Рудничном детском доме-интернате и любит готовить. Деда Мороза попросил о мультиварке.
Василий, воспитанник Pудничного детского дома-интерната для умственно отсталых детей: "Я буду готовить различные блюда, угощать своих друзей. Спасибо большое, привет Снегурочке!".
И Дед Мороз для Василия нашёлся, как и для его товарищей. Игорь впервые решил поучаствовать в новогодней затее, но сразу взялся за большое дело и помог организовать праздник для всех воспитанников дома-интерната. Присоединились такие же обычные пермяки - одни материально, другие подготовили творческие номера, третьи помогли доставить подарки.
Игорь Сумин, волонтёр: "Очень удивительно, что люди разные соглашаются сделать одно общее доброе дело. Поэтому трудно не было".
На встречу в Фестивальном доме пригласили всех, кто стал Дедом Морозом или Снегурочкой: не каждый сумел передать подарок лично, но все смогли увидеть эмоции ребят на фотографиях.
Арина Плюснина, координатор по пропаганде чудес «ДедМорозим»: "Как всегда, главный результат новогодней затеи - это исполненные желания, осуществлённые мечты детей, оставшихся без попечения родителей. 1100 исполненных желаний - это главная цифра".
Исполнились желания детей в Кунгуре, Рудничном, Лысьве, Осе, Добрянке, Горнозаводске, Перми, в детском онкоцентре, а также подопечных выездной паллиативной службы, которую создали накануне Нового года.
Сегодняшнее событие носит название «Морозилка». Казалось бы, не очень логично, ведь речь идет о добрых делах, и именно на контрасте они становятся заметнее, а отношение пермяков к затее еще более теплым.
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