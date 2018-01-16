Рекламный ход удался...

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театр-театр

«Театр закрывается!». С таким заявлением выступил Пермский Театр-Театр в социальных сетях. Чем ввел пользователей в ступор. В интернете началась паника. Лилианна в комментариях написала - доводят людей до белого каления.

Лилиана Кашаева:

- Мягко говоря, люди недовольны, потому что это отношение к зрителям своим, потому что есть зрители, которые любят театр, ходят только туда. Такие, как я.

Так отнеслись заядлые театралы, ну а кто-то откровенно ликовал - театр закрывается - наконец-то. Возмущения подбавляло отсутствие каких-либо объяснений. И это при том, что некоторые уже купили билеты на ближайшие месяцы.

Руководство театра ушло в глухую оборону, никаких комментариев не давали, вероятно, чего-то выжидают. Но пермяки и сами догадались, новость не более чем утка или, скорее, своеобразный рекламный ход.

Речь, скорее всего, идет о закрытии Театра на реконструкцию. Измениться должна работа сценического круга. Он будет подниматься и опускаться, создавая перед зрителями несколько уровней. Ориентировочно, монтаж займет около полугода и начнется в апреле. По крайней мере, именно до этого месяца можно купить билеты в кассах.

Вероятно, авторы скандального объявления хотели подогреть интерес к постановкам театра. Чтобы до апреля максимальное число билетов было раскуплено. Опуская вопросы морали, своей цели они, похоже, достигли.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.01.2018 в 16:35 в рубрике - Вести Пермь

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