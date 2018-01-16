Два взгляда на Родной край

Два художника - два друга представали в фестивальном доме своё творчество. Выставка называется «Родной край» - их на этой экспозиции тоже два. У одного - это Урал, у другого - Армения.

Альберт Турбин - в прошлом главный художник Пермского художественного фонда, а также преподаватель почти всех художественных учебных заведений города Перми. Его конек в живописи- это работа с цветом и пейзажи.

Варужан Акопян – выпускник Ереванского художественного училища, уже почти 20 лет он живёт и работает в Перми. И конечно, это не могло не отобразиться в его творчестве.

Варужан Акопян художник: "Вот это явление пермской зимы, снег иногда бывает розовый такой".

С другой стороны этой экспозиции картины совсем другие - яркие, сочные, аппетитные. Знающим людям сразу становится ясно - это родной край армянского художника. Здесь зима выглядит совсем по-другому.

Варужан Акопян художник: "Когда у нас первый снег - это такая радость, все радуются. Но через несколько чаосв его уже нет. И может потом всю зиму не быть".