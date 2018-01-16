Два взгляда на Родной край
- Два художника - два друга представали в фестивальном доме своё творчество. Выставка называется «Родной край» - их на этой экспозиции тоже два. У одного - это Урал, у другого - Армения.
- Альберт Турбин - в прошлом главный художник Пермского художественного фонда, а также преподаватель почти всех художественных учебных заведений города Перми. Его конек в живописи- это работа с цветом и пейзажи.
- Варужан Акопян – выпускник Ереванского художественного училища, уже почти 20 лет он живёт и работает в Перми. И конечно, это не могло не отобразиться в его творчестве.
- Варужан Акопян художник: "Вот это явление пермской зимы, снег иногда бывает розовый такой".
- С другой стороны этой экспозиции картины совсем другие - яркие, сочные, аппетитные. Знающим людям сразу становится ясно - это родной край армянского художника. Здесь зима выглядит совсем по-другому.
- Варужан Акопян художник: "Когда у нас первый снег - это такая радость, все радуются. Но через несколько чаосв его уже нет. И может потом всю зиму не быть".
- Два совершенно разных мира и два совершенно разных стиля художников придают этой выставке особый колорит. Выставка проработает в фестивальном доме до конца января.
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