Депутаты рассмотрят городские правила благоустройства
Очередная парламентская неделя началась в Пермской городской думе. На последнем заседании в прошлом году депутаты приняли бюджет, сейчас им предстоит принять во втором чтении еще один знаковый документ - городские правила благоустройства. Из новшеств - максимальное общественное участие в этом процессе. Жители города Перми, эксперты, неравнодушные горожане могут участвовать в различных работах, связанных с благоустройством в качестве общественного контроля и что немаловажно - предлагать свои идеи. На этой неделе пройдут заседания думских комитетов, 23 января состоится пленарное заседание.
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