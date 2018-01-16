Пермь. Новости культуры 15.01.2017
Гости программы "Новости Культуры" - Никита Лебедев, Директор оркестра musicAeterna, и Сергей Елецкий, кларнетист оркестра musicAeterna.
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Гости программы "Новости Культуры" - Никита Лебедев, Директор оркестра musicAeterna, и Сергей Елецкий, кларнетист оркестра musicAeterna.
Семьям пострадавших в пермской школе выделят материальную помощь
В школе пострадали 15 человек – учительница и ученики младших классов.
|читать16.01.2018 в 18:12
Как охраняют пермские школы?
В Перми проверят частные охранные предприятия, которые оказывают услуги по охране образовательных учреждений.
|читать16.01.2018 в 17:35
Рождественский фестиваль: Музыка на все времена
4-й международный Рождественский фестиваль радовал пермяков целых три недели.
|смотреть видео читать16.01.2018 в 17:22
Пермяки исполняют желания
Благотворительный фонд «ДедМорозим» подвел итог своей новогодней деятельности.
|смотреть видео читать16.01.2018 в 16:55
Рекламный ход удался...
«Театр закрывается!». С таким заявлением выступил Пермский Театр-Театр в социальных сетях.
|читать16.01.2018 в 16:35
В Прикамье пройдёт Чемпионат Мира по греко-римской борьбе
Планируется приезд 600 участников и представителей из более 50 стран мира.
|читать16.01.2018 в 12:31
Пермь посетил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин
Легендарный спортсмен принял участие в заседании оргкомитета по проведению Чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.
|смотреть видео читать16.01.2018 в 11:46
Раненых детей навестила уполномоченный по правам ребенка в России
В связи с событиями в школе №127 Анна Кузнецова срочно прилетела в Пермь.
|читать16.01.2018 в 11:24
Пермякам покорился Волшебный лед Сибири
Скульпторы из Перми заняли призовые места на международном конкурсе в Красноярске.
|смотреть видео читать15.01.2018 в 17:45
«Амкар» доиграет юбилейный сезон
О решении текущих финансовых проблем неизвестно, как и о финансировании на следующий сезон.
|смотреть видео читать15.01.2018 в 15:45
Семьям пострадавших в пермской школе выделят материальную помощь
Рождественский фестиваль: Музыка на все времена
Депутаты рассмотрят городские правила благоустройства
Пермь. Новости культуры 15.01.2017
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В Перми вскипятили самый большой самовар
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Раненых детей навестила уполномоченный по правам ребенка в России
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