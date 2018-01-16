Пермяк тушил горящий автомобиль снегом

В микрорайоне Пролетарский в минувшие выходные сгорел автомобиль. Видео происшествия сняли очевидцы и выложили в сети. Что удивительно – тушить возгорание, несмотря на большое количество зевак, решился лишь один человек. По всей видимости, это хозяин автомобиля. Правда, в руках у него оказался не огнетушитель, а лопата. И он просто забрасывал машину снегом. Причины возгорания выясняются. Одна из основных версий – неисправность в электропроводке.