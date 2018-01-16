В Прикамье вернутся 20-градусные морозы

За минувшие сутки в Пермском крае заметно потеплело. Но оттепель, несвойственная для января, продлится недолго. Как утверждают синоптики, уже с 16 января в регион придет похолодание. К середине недели похолодает до -20С.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Неделя будет умеренно морозной и малоснежной, осадков практически не будет до выходных. Погоду определяет антициклон, сегодня по его северно-восточной периферии поступил теплый воздух. 16 января будет тепло до -5…-10С. Причем на севере теплее, чем на юге. Дальше постепенное похолодание со среды, к пятнице - субботе температура воздуха опустится в дневные часы до -13…-18С, по ночам в отдельных районах до -20…-25С.