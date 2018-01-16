В Перми вскипятили самый большой самовар. Уникальную конструкцию высотой в два метра и объемом в 200 литров смастерили пермские кузнецы. Из латуни и меди ковали гигантский предмет аж полтора месяца.

Фантазии пермских кузнецов и раньше можно было только позавидовать. Но этот двухметровый гигант из латуни и меди – полноценная действующая модель самовара. Так что без первой пробной топки здесь не обойтись. На то, чтобы вскипятить все, уходит около получаса.

Общий объем самовара почти 200 литров. Чтобы заполнить его под завязку, потребуется 40 бутылок. И без специальных приспособлений в виде лестницы уже не обойтись. Зато когда дело сделано, хватает на весь день и далеко не на одну семью.

Ковали самовар прямо в кузнице на улице Пермской. На создание рекордсмена у шести мастеров ушло полтора месяца.



Алексей Казаков, один из авторов проекта "Работа большая. Мы совмещали в ней сварку, ковку, чеканку, штамповку, прессование. Насколько мне известно, ничего подобного в России до этого не делали. И такой огромный самовар, пожалуй, единственный".

Настал торжественный и одновременно ответственный момент, когда можно попробовать первого кипятка из самовара-гиганта. Чаепитие может продолжаться действительно долго. И вкус у этого иван-чая совершенно особенный.