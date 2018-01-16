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Пермь посетил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин
Пермь посетил легендарный российский борец классического стиля, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению в Перми Чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.
Александр Карелин, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе: "Напомнить о том, что именно пермяки провели первый Чемпионат мира по ветеранам. Десятый. И сейчас, когда настал черед 20-го чемпионата, я рад тому обстоятельству, что всемирный Союз борьбы поддержал именно заявку Перми на проведение".
Юбилейный, 20-й чемпионат в категории «Мастерс», в спортивной борьбе - это возрастная категория 35+, состоится в Спорткомплексе Сухарева с 4 по 7 октября 2018 года. В эти дни в Пермь приедут более 600 спортсменов со всего мира.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Край умеет проводить мероприятия такого самого высокого статуса, самого высокого уровня. Вы, знаете, в 2017 году у нас Чемпионат мира по летнему биатлону очень успешно прошёл. Ну, и конечно, после каждого такого мероприятия интерес к спорту возрастает, и в первую очередь, интерес среди юношей, подростков. А нам это крайне важно".
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