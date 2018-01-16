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Раненых детей навестила уполномоченный по правам ребенка в России
Пострадавших детей, которые были госпитализированы в пермскую больницу №15, навестила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. В связи с событиями в школе №127 она срочно прилетела в Пермь. Известно, что в реанимации до сих пор находятся два пострадавших. В крайне тяжелом состоянии учительница.
Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в РФ: "Не будем спешить с выводами и кардинальными решениями, потому что нужно делать выводы, проанализировав все факты. Но уже ясно сейчас, что нужно действовать в трех направлениях. Первое – помощь конкретным семьям, детям, чтобы их не оставили после этой ситуации, когда станет меньше репортажей и сообщений в соцсетях, чтобы детей продолжали вести и помогать. Следующее направление – безопасность школ – тема, которую ни в коем случае нельзя выносить за скобки".
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