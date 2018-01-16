Часть микрорайона Молодежный останется без воды

Жители части домов микрорайона Молодежный останутся на сутки без воды. Это связано с тем, что на городском водопроводе пройдут плановые ремонтные работы. Воды не будет с 9.00 утра 16 января до 9.00 17 января. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», в первые часы после включения из крана может пойти вода не очень хорошего качества. Объясняется это застоем в системе водоснабжения. Такую воду лучше пропустить.