Часть микрорайона Молодежный останется без воды
Жители части домов микрорайона Молодежный останутся на сутки без воды. Это связано с тем, что на городском водопроводе пройдут плановые ремонтные работы. Воды не будет с 9.00 утра 16 января до 9.00 17 января. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», в первые часы после включения из крана может пойти вода не очень хорошего качества. Объясняется это застоем в системе водоснабжения. Такую воду лучше пропустить.
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