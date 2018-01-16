В Перми произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло в Мотовилихинском районе Перми. На перекрестке улиц 1905 года и Восстания столкнулись сразу три автомобиля, в том числе машина такси. По словам очевидцев, во время столкновения светофор на перекрестке работал в мигающем режиме и движение транспорта на перекрестке не регулировалось. При этом предположительно водитель Тойота Камри, который должен был по правилам дорожного движения уступить дорогу машине такси, не сделал этого. Предварительно известно, что в аварии никто не пострадал. Автомобили получили серьезные механические повреждения.