ЧП в пермской школе: хроника событий

По последним данным 15 человек пострадали во время ЧП, которое случилось в пермской школе №127. Известно, что драку с применением холодного оружия устроили двое подростков. В результате с ножевыми ранениями госпитализированы 9 детей, одна учительница и сами нападавшие. Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Первая информация о поножовщине в пермской школе №127 поступила от самих учеников в начале одиннадцатого утра. Якобы, в здание проникли двое вооруженных подростков.

На кадрах любительской съемки предполагаемый зачинщик происшествия - его выводят из школы со связанными руками. По реакции учеников на улице становится понятно - дебошира они явно узнали.

По информации очевидцев, на третьем уроке в кабинет к 4-классникам зашли двое. Один выпускник школы, а второй старшеклассник. Есть также информация, что в общеобразовательное учреждение хулиганам удалось проникнуть по старому пропуску одного из бывших учеников.

До приезда спецслужб учителям удалось вывести из школы несколько классов. Часть детей укрыли в спортзале соседней, 133-й школы. Ребята с порезами были замечены в торговом центре «Кит», первую помощь там им оказали посетители.

В это время территорию уже оцепили. На месте работали бригады скорой помощи, кинологи, сотрудники Следственного комитета. Экстренно в школу выехали губернатор Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. В других учебных заведениях города были немедленно усилены меры безопасности.

Оставшихся детей выводили из школы группами, у ворот их уже ждали обеспокоенные родители.

Первая официальная информация о случившемся появилась ближе к полудню. В Министерстве здравоохранения сообщили, что в школу машины скорой помощи выехали незамедлительно и прибыли на место в течение 10 минут после вызова.

Михаил Мальцев, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "На место выехало 8 бригад скорой помощи: 2 реанимационных, 2 педиатрических и 4 линейных врачебных. Госпитализировано 12 человек. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет направлены в городскую клиническую больницу №4. 9 детей с непроникающими ранениями - в Детскую краевую клиническую больницу. В ГКБ №4 все поступившие находятся в операционных. Дети в детской больнице №15 в состоянии средней степени тяжести без угроз для жизни".

9 учеников 4Б класса поступили с резаными ранами головы и шеи. Одному из детей серьезно повредили глаз.

Дмитрий Антов, главный врач Пермской краевой детской клинической больницы: "У всех детей резаные раны различных частей тела, преимущественно головы, у двух детей более серьезные повреждения, но не угрожаемые жизни. Все дети взяты в операционные, проведены обработки ушивания ран. Один ребенок находится в операционной в настоящий момент, раны кисти там уже ушиты, сейчас выполняется операция по поводу ранения глаза".

Самые тяжелые травмы получила учитель начальных классов - Наталья Шагулина, которая защищала детей во время нападения. Она потеряла много крови. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. Свою версию происшествия правоохранители озвучили почт сразу же.

Сергей Сарапульцев, заместитель руководителя СУ Следственного комитета России по Пермскому краю: "В школе №127 города Перми случилась драка с применением холодного оружия между двумя подростками 17 и 16 лет, которые имеют отношение к этой школе. Произошло это в одном из классов школы. В ходе драки кроме них самих пострадало 11 человек, включая учителя. Это ребятишки из четвертого класса школы. Те люди, которые причинили повреждения, как себе, так и маленьким детям, это подростки 16-17 лет - это парни. Их состояние здоровья определяется. Они находятся в больнице. Будет выяснено, в каком они состоянии находились, алкогольное или наркотическое, или какое иное опьянение, все установим".

Ситуацию прокомментировали и в краевом МВД. По словам полицейских, один из подозреваемых ранее состоял на учете у психоневролога. На странице в соцсетях подросток позирует с автоматами, публикует скриншоты из компьютерных игр и видеозаписи, посвященные расстрелу в американской школе Columbine в 1999 году, в результате которого погибли 15 человек.

Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае: "Что конкретно произошло, сейчас выясняет следствие. Между ними произошла конфликтная ситуация, у обоих оказались ножи. Каким образом они попали на 3-й этаж, где шли занятия в четвертом классе, пока не понятно. Но в конфликт были втянуты ученики 4 класса и учитель. На сегодняшний день психологи оказывают помощь родителям пострадавших детей, вечером будут проведены родительские собрания с остальными родителями этой школы. В школу выехала целая бригада психологов".

Пока же оба подозреваемых задержаны на 48 часов. За это время им должно быть предъявлено обвинение. Уголовное дело уже передано в центральный аппарат Следственного комитета Российский Федерации.