Пермяки готовятся к Крещению

Пермяки, желающие окунуться в прорубь в Крещение, смогут сделать это в трех точках города, а также в Пермском районе. В Свердловском районе – на улице Пристанционная, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря). В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье на улице 1 линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня) и на Мотовилихинском пруду. Все они будут освящены. Купели в данных местах оснастят специальными поручнями и сходнями. Вблизи купелей оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. Для обеспечения безопасности жителей будут дежурить спасатели.

Желающие окунуться в купель могут сделать это на территории Пермского района в семи сельских поселениях. Так, например, специально оборудованное место и дежурство соответствующих служб будет организовано в селе Гамово на Тиминском пруду за храмом в честь Преображения Господня. В селе Лобаново оборудуют сразу две купели, на реке Мулянка перед въездом в деревню Кочкино сразу от моста и в селе Кольцово на реке Сыра перед автомобильным мостом.