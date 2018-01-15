Пермякам покорился Волшебный лед Сибири

Скульпторы из Перми заняли призовые места на международном конкурсе «Волшебный лед Сибири», который прошел в Красноярске. В номинации «Снег» за победу боролись 10 команд, в том числе из Японии, Латвии. В итоге второе и третье место заняли команды из Перми, уступив только мастерам из республики Саха. Серебряную награду конкурса получила скульптура «Игра в мяч. Инволюция» команды «Гвозди». А третье место заняла команда «Синяя линия», представившая работу «Перекресток пяти дорог».