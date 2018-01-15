Пермякам покорился Волшебный лед Сибири
Скульпторы из Перми заняли призовые места на международном конкурсе «Волшебный лед Сибири», который прошел в Красноярске. В номинации «Снег» за победу боролись 10 команд, в том числе из Японии, Латвии. В итоге второе и третье место заняли команды из Перми, уступив только мастерам из республики Саха. Серебряную награду конкурса получила скульптура «Игра в мяч. Инволюция» команды «Гвозди». А третье место заняла команда «Синяя линия», представившая работу «Перекресток пяти дорог».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В результате ЧП госпитализировано 12 человек
Поножовщина в пермской школе: возбуждено уголовное дело
Молодые профессионалы едут на WorldSkills
ЧП в пермской школе: Ситуация под контролем властей
«Амкар» доиграет юбилейный сезон
Молотобойцы завершили домашнюю серию победой над ХК «Сарыарка»
Поножовщина в пермской школе. Власти озвучили официальную версию произошедшего
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Бегун Владимир Никитин установил новый рекорд
В Перми совершено вооруженное нападение на школу
Добавить комментарий: