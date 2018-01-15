Поножовщина в пермской школе: возбуждено уголовное дело

Как сообщил заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, 15 января около 10 часов утра в школе №127 г. Перми между двумя подростками 17 и 16 лет, которые имеют отношение к данной школе, произошла драка с применением холодного оружия (ножей). Драка произошла в одном из классов. В ходе драки, кроме самих подростков, пострадали еще 11 человек, включая учителя. Пострадали ученики 4 класса.

По факту причинения ножевых ранений школьникам в Мотовилихинском районе города Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Краевой главк МВД также разместил на своем сайте информацию о ЧП:

"Сегодня около 10.20 час. в школе Мотовилихинского района Перми между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся образовательного учреждения, второй - бывшим учеником школы, произошел конфликт с применением ножей, в результате которого резаные раны получили несовершеннолетние и один учитель. Подозреваемые задержаны сотрудниками Росгвардии при тесном взаимодействии с полицейскими, пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере".