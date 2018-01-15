Молодые профессионалы едут на WorldSkills

В Перми завершился региональный этап всероссийского конкурса «Молодых профессионалов» по четырем десяткам направлений. Это строительная отрасль, дизайн, искусство, архитектура, современные интернет технологии, фармацевтическая отрасль и другие. Победители представят Пермский край на отборочных этапах национального чемпионата WorldSkills.

IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Пермского края в эти дни проходил на площадках Пермского колледжа транспорта и сервиса. Участие в нем принимали будущие специалисты со всего Пермского края. Например, в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» участники должны понять, почему не работает двигатель, и запустить его.

А еще собрать и разобрать трансмиссию, коробку передач, посмотреть неисправность фар и поворотников и выявить дефекты. По словам экспертов, по стандартам конкурса, задания должны быть сложными, чтобы каждый мог продемонстрировать свой максимум умений и навыков.

Состоялись командные состязания по спасательным работам. Здесь каждое мгновение на счету, от мастерства спасателя зависит человеческая жизнь, на выполнение задания дается 40 минут. Важный момент - доскональное соблюдение техники безопасности. Приблизить ситуацию к реальной помогает Краевая служба спасения.

Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организации - компетенция не такая динамичная, но тоже ответственная. За 3 часа нужно выполнить 7 различных манипуляций с документами и не допустить ошибок. Победители получат не только хорошее дополнение к своему профессиональному портфолио, но и будут представлять Пермский край на отборочных этапах Национальных чемпионатов WorldSkills.