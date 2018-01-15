ЧП в пермской школе: Ситуация под контролем властей

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой усилить меры безопасности во всех школах Перми. В школе №127, где двое молодых людей устроили поножовщину, учебный процесс приостановлен, в других школах города обучение продолжается в штатном режиме.

Ситуацию с самого начала под контролем держат городские и краевые власти. Губернатор Пермского края Максим Решетников и мэр Дмитрий Самойлов выезжали на место ЧП практически сразу после того, как тревожный звонок поступил на пульт дежурного.