«Амкар» доиграет юбилейный сезон

«Амкар» доиграет юбилейный 25 - й сезон, пояснил главный тренер пермского футбольного клуба Гаджи Гаджиев в интервью изданию «Советский спорт».

Сейчас команда, как и было запланировано раньше, отправилась на первый сбор в Белек. При этом о решении текущих финансовых проблем неизвестно, как и о финансировании на следующий сезон. Гаджи Гаджиев подчеркнул, что пока ни у кого из футболистов нет юридических оснований самовольно покинуть клуб и разорвать договор в одностороннем порядке, и в целом у «Амкара» достаточное количество игроков, чтобы закончить сезон, при этом у некоторых футболистов есть предложения от других клубов, которые они рассматривают. Встреча 20 декабря между руководством клуба с краевым министром спорта Олегом Глызиным, видимых результатов не принесла. После новогодних каникул гендиректор Амкара Игорь Резвухин сообщил, что новостей по поводу финансирования нет. На турецком сборе будут работать 30 футболистов, в том числе пропускавшие концовку осени из-за различных повреждений защитник Михаил Сиваков, полузащитники Александр Рязанцев и Сергей Баланович. Первая половина сбора, согласно тренерским планам, посвящена «физике», на вторую придутся три игры. С польской «Короной», болгарским «Берое» и, белградской «Црвена Звездой», вышедшей в плей-офф Лиги Европы.