Бегун Владимир Никитин установил новый рекорд

Прикамский легкоатлет Владимир Никитин показал лучший результат в России за последние 20 лет. На соревнованиях по легкой атлетике "Рождественские старты 2018" в Екатеринбурге в беге на 3000 метров пермяк финишировал с результатом - 7.42,82. На финише он скинул со своего же прошлогоднего рекорда более пяти секунд. Кстати, это второй в истории российского бега результат на 3 000 м в манежах.