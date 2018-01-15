А где автобусы?

Пассажиры заявляют о нехватке общественного транспорта в Перми. О дефиците автобусов речь, конечно, не идет. Но о снижении комфорта – вполне. Ситуация стала прямым следствием борьбы городских властей с нелегальными маршрутками. Если проще – вместе с нелегалами пропал и транспорт, к которому люди уже привыкли.

Маршрутка ещё не остановилась, а у дверей уже столпились пассажиры. Следующий 7т можно ждать до получаса.

Но на конечной «тэшки» в ряд. Теперь выезд строго по расписанию. Городские власти легализовали несколько маршрутов, в том числе и 7т сообщением Центральный рынок - микрорайон Крым. До подписания договора ходило три десятка машин, с января - вдвое меньше.

Альтернатива всё же есть – 20-й автобус. По словам пассажиров, на нём ехать долго и не так комфортно. И ещё одна маршрутка - 8т, но тут до центра Перми добраться можно только с пересадкой на Адмирала Ушакова.

8 тысяч человек ежедневно пользуются маршрутом 7т. И это понятно - есть несколько неоспоримых плюсов - здесь тепло и, конечно, - скорость передвижения - 40 минут до центра против полутора часов на автобусе.

Перевозчик рассказал, что из-за давки у одной из машин были повреждены двери.

Олег Залесных, перевозчик: "Утром люди не могут уехать, потому что ближе к Крыму столько людей не будет. Основная масса скапливается на рынке - это пять-шесть часов вечера".

В департаменте дорог и транспорта пояснили, что по сравнению с прежними показателями количество маршруток даже увеличилось. По прежнему соглашению с перевозчиком, действующему до декабря 2015 года, в рейс ежедневно выходило всего семь автобусов.

Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации города Перми: "Сейчас маршрут получил свидетельство о том, что они могут также ездить и осуществлять перевозки и по свидетельствам, по нормативам мы увеличили количество машин с 7 до 15".

Остается только ждать. Перевозчику - реакции департамента, департаменту - решения начальства, а людям - транспорта.