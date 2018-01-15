Вести-Спорт. Пермь
Главные темы выпуска:
- Пермский легкоатлет Владимир Никитин показал лучший результат в России за последние 20 лет.
- Молотобойцы готовятся сыграть заключительную игру первой в 2018 году домашней серии.
- «Амкар» доиграет юбилейный 25 - й сезон.
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