Дело об МФЦ: Приговор с отсрочкой

4 года реального срока – таков приговор для Натальи Гладковой – последней фигурантки нашумевшего дела о хищениях денег в пермских многофункциональных центрах. Всего в составе группы, по версии следствия, было выведено около 25 миллионов рублей. Женщина заключила договор о сотрудничестве и надеялась на смягчение приговора. Ожидания оправдались.

Татьяна Старкова, судья Ленинского районного суда: "По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить - 4 года лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста".

Ребенок родился уже после совершения преступления в 2016 году, так что исполнения наказания Наталья Гладкова будет ожидать еще долго - до 2030.

Вадим Казаринов, государственный обвинитель: "Отсрочено наказание в связи с тем, что Гладкова способствовала раскрытию преступления. То есть она, по сути, изобличила всех участников данного деяния и, кроме того, полностью возместила причиненный ущерб".