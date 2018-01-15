Святки не заканчиваются
Святки в Перми не заканчиваются. В Доме народного творчества «Губерния» прошел зимний фестиваль фольклора «Сочельник». В его рамках состоялся театрализованный страшной вечер со святочными гаданиями.
Гадать пускали только девушек. Что нагадали первым участницам? Одна вытянула кусочек сахара. Это значит, что в 2018 году у нее будет сладкая жизнь. Другая - скрепку, которая символизирует удачу в работе или учебе.
В рамках фестиваля состоялась и вечорка. Традиционно русское мероприятие. Смысл его в том, что молодые люди и девушки знакомились, находили себе пару в танце и с песнями.
Фестиваль «Сочельник» проходит уже в восьмой раз. Есть гости из Нижнего Тагила, Ижевска и даже Краснодарского края.
Галина Прялова, заведующая отделением центра творчества и ремесел (Краснодарский край): "Именно фольклорное направление в Краснодарском крае не очень развито. Так как я сибирячка, меня это все очень интересует. Я приехала посмотреть и окунуться именно в такую фольклорную атмосферу".
Фестиваль продлился три дня. В субботу состоялась лепка пельменей, а в воскресенье - массовое валяние в снегу.
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