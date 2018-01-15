Экологическая безопасность - в приоритете

Без поправки на расстояние. Журналисты четырех российских регионов – Пермского края, Астраханской области, республики Коми и Западной Сибири – приняли участие в пресс-конференции президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова. С Москвой всех связал телемост. Говорили о прошлом и будущем, о том, что сделали и что только собираются.

То, что экологическая безопасность и охрана окружающей среды среди приоритетов, подтвердил президент нефтяной компании Вагит Алекперов. Он провёл пресс-конференцию-телемост для журналистов нескольких регионов. Среди достижений экологической направленности прошлого года - субботники, посадка цветов и деревьев, очистка рек, обустройство родников и выпуск мальков в водоёмы, ликвидация свалок и не только. Кроме того, есть то, к чему компания шла несколько лет, и сейчас результаты достигнуты.

Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Мы завершили практически одними из первых программу. Это 95 процентов утилизации газа, 40 миллиардов рублей было инвестировано в 2017 году на решение экологических проблем. И мы добились - на 1 января компания вышла на 95 процентов утилизации газа".

Если говорить о сотрудничестве края и компании, оно весьма многогранно и охватывает многие сферы жизни пермяков. Всё это подробно прописано в соглашении о сотрудничестве, ежегодно подписывается документ, где указаны направления и размеры инвестиций.

В 2018 году в рамках соглашения нефтяники инвестируют в развитие производства в крае более 800 миллионов рублей, столько же в социальную инфраструктуру региона. Если брать последние десять лет, с 2007 года «ЛУКОЙЛ» вложил в развитие Прикамья более 23 миллиардов рублей.

Примеры практически во всех районах края, и вот только некоторые - 77 детских садов отремонтировано за последние годы, открылось 68 поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. В 2018 году, среди основных направлений - газификация и водоснабжение населенных пунктов. Гарантированная поставка горючего для сельхозпроизводителей, восстановление популяции ценных видов рыб, реализация традиционных мероприятий и конкурсов.