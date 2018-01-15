Начался сбор подписей в поддержку кандидатов в Президенты РФ

В избирательной комиссии Пермского края начали обратный отсчет времени до выборов президента РФ, а представители кандидатов начали сбор подписей в поддержку своих выдвиженцев. В настоящее время центральная избирательная комиссия зарегистрировала 14 инициативных групп политических партий, выдвинувших кандидатов. Плюс два самовыдвиженца - это Владимир Михайлов и Владимир Путин - они уже открыли специальные избирательные счета и имеют право вести агитацию. В Перми появились первые пункты сбора подписей в поддержку кандидатов.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "На настоящий момент у нас есть информация из общедоступных источников, что в Пермском крае собираются подписи за Владимира Путина, за Ксению Собчак, за партию «РОТ-Фронт» кандидата Лисицину и за кандидата Явлинского от партии «Яблоко».

Кандидатам-самовыдвиженцам необходимо набрать 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. При этом есть распределение по регионам, в Пермском крае претендентам надо собрать не более 7,5 тысяч подписей. Впрочем, как показывает практика, поток желающих поддержать своего кандидата не иссякает.