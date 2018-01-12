Мистический и талантливый Сергей Федотов отметил день рождения
11 января свой день рождения отметил художественный руководитель Пермского театра "У Моста" Сергей Федотов. В свои 57 он является основателем и художественным руководителем Пермского театра «У Моста», Заслуженным артистом РФ, Заслуженным деятелем искусств РФ, Лауреатом Национальной премии Чехии, Лауреатом Национальной премии «Золотая Маска», Лауреатом премии Правительства РФ. Коренной пермяк - высшее профессиональное образование получил в Пермском институте искусства и культуры на режиссерском отделении. С 1984 по 1986 гг. Федотов проходил службу в армии на Дальнем Востоке под Хабаровском, где организовал первый в России солдатский театр. По окончании службы он получил приглашение на работу в Пермский государственный институт искусств в качестве преподавателя на режиссерский факультет. В 1988 году Сергей Федотов основал авторский Пермский театр «У Моста» и с тех пор бессменно руководит этим уникальным театром, который буквально взорвал театральную ситуацию Перми, а затем и России, яркими, нестандартными спектаклями.
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