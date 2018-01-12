Прикамье глазами пермских художников

В Фестивальном доме на эспланаде открылась новая выставка. Два пермских художника-живописца Варужан Акопян и Альберт Турбин решили рассказать и показать свою историю родного края. Варужан Акопян – выпускник Ереванского художественного училища, уже почти 20 лет он живёт и работает в Перми. В своей части выставки он показал два совершенно противоположных мира, которые стали ему родными - уральский и армянский.

Альберт Турбин – в прошлом главный художник Пермского художественного фонда. Доцент кафедры архитектуры Уральского Филиала Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. В картинах, которые представил здесь знаменитый художник, много пейзажей, которые написаны не с натуры, как это обычно бывает у художников.

Альберт Турбин, художник: "Мне нужна не натура, а нужен образ. А натура – дура. Надо, чтобы что-то в голове возникло, что-то определенное. Я никогда ничего не делаю, когда не созревает образная ситуация".