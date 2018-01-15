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«Коммунальщиков» будут штрафовать за «ошибки» в квитанциях

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квитанции

Лишние суммы в коммунальной квитанции теперь могут обернуться штрафом для тех, кто якобы ошибся в расчетах. Речь о поправках в Жилищный кодекс России. Сегодня они фактически вступили в силу, и теперь любой собственник жилья может наказать нечистого на руку коммунальщика. На деле все не так просто. Как можно наказать за переплату, и почему это во многом дело принципа?

Наталья Поликаркина: "Когда получаешь платежку, потом получаешь пенсию, начинаешь сопоставлять, сколько надо заплатить - это очень тяжело, а цены растут".

Вот и в этом месяце счет за тепло пришел больше, чем ожидали. И это при том, что батареи в квартире Натальи Поликаркиной работают явно не в полную силу. Выход - попросить перерасчет в управляющей компании - к такому методу пенсионерка прибегает уже не в первый раз.

Теперь собственники жилья могут не только пожаловаться, но и взыскать в свою пользу штраф за неправильно начисленные платежи. В силу вступили соответствующие поправки в Жилищный кодекс.

Антон Удальев, и.о. заместителя председателя Правительства Пермского края, руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края: "С момента предъявления штрафных санкций у УК и ресурсоснабжающих организаций возникает обязанность и произвести перерасчет, и выплатить штраф в случае его предъявления".

Первым делом жителю необходимо в свободной форме написать заявление на перерасчет. В течение 30 дней компания должна проверить начисления и, если будут выявлены нарушения, выплатить штраф. Штраф составит 50% от неверно начисленного платежа. Средства могут пойти в счет оплаты коммунальных услуг.

Если собственник уверен, что нарушения имели место и может аргументированно доказать этот факт, а организация, сделавшая неверные расчеты, считает иначе, он вправе обратиться в суд или в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

 

Решение потребовать штраф или нет теперь будет принимать сам собственник. Для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций поправки в закон станут еще одним стимулом «7 раз измерить», прежде чем начислить платеж.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 15.01.2018 в 08:00 в рубрике - Вести Пермь

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